Мик Шумахер: 30 лет назад отец начинал в Формуле-1, а теперь дебютирую я, это невероятно

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от старта сезона. Ему предстоит дебютировать в Формуле-1. Сын легендарного Михаэля Шумахера признался, что с нетерпением ждёт начало сезона.

«Удалось ли в полной мере осознать, что дебютирую в Формуле-1? Да. Конечно, я очень рад и с нетерпением жду гонку в Бахрейне. Думая о ней, я вспоминаю, что 30 лет назад мой отец провёл первую гонку в Формуле-1, а теперь начинается моя карьера.

Сам факт выступления в Формуле-1 удивителен. Я очень рад, что оказался здесь. Хочу показать свой потенциал, буду работать с отличной командой. Я смогу учиться и становиться лучше не только как пилот, но и как человек», — цитирует Мика пресс-служба «Хааса».

Напарником «Хааса» в новом сезоне будет ещё один дебютант Формулы-1, россиянин Никита Мазепин.