ФИА пересмотрела свою интерпретацию санкций CAS в отношении российских гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) пересмотрела свою интерпретацию санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских гонщиков, сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).
Из-за неверной интерпретации решения CAS ФИА попыталась распространить санкции на другие значимые международные соревнования, которые изначально не подпадали под действие вердикта — например, Кубок мира по бахам, Кубок мира по ралли-рейдам и Интерконтинентальный кубок по дрифту. На соревнованиях запрещалось использование российской символики, спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе.
РАФ, не согласившись с трактовкой решения, добилась её пересмотра. В его результате санкции будут действовать только на шести мировых первенствах: чемпионатам мира по Формуле-1, гонкам на выносливость, ралли, ралли-кроссу, картингу и Формуле Е.
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