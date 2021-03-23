Источник: Гасли ведёт переговоры с «Альпин»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли может перейти в команду «Альпин», сообщает «твиттер» Paddock Employee. По данным источника, француз ведёт переговоры с командой, которая раньше называлась «Рено».
В новом сезоне боевыми пилотами «Альпин» будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Контракт испанца рассчитан до 2023 года, а соглашение француза — до конца 2021 года. При этом пока неизвестно, останется ли юниор «Мерседеса» в команде.
По данным источника, Гасли является главным кандидатом на случай, если в «Альпин» появится вакансия. Но итоговое решение о дальнейшей судьбе боевых пилотов коллектива будет принято по итогам выступления в новом сезоне.
Ранее Гасли жёстко раскритиковал «Ред Булл» за то, что команда не дала ему шанса.
Гасли: я рвал задницу ради «Ред Булл», но мне не дали необходимых для успеха инструментов
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