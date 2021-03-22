Гасли: я рвал задницу ради «Ред Булл», но мне не дали необходимых для успеха инструментов

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о сложностях, возникших во время его выступления за «Ред Булл».
«С того момента, как я допустил первую ошибку за рулём машины «Ред Булл», я начал чувствовать, как люди постепенно отворачиваются от меня. Во время предсезонных тестов я попал в аварию, и с того момента сезон так и не пошёл. Потом у меня были непростые первая и вторая гонка в «Ред Булл», и в СМИ меня просто сожрали. Всё, что я говорил, переворачивали так, будто я оправдываюсь за свою форму, и никто не вступился за меня.
Машина была неидеальной. Я делал всё, что мог, чтобы пытаться становиться лучше с каждой неделей, но… Вот что я скажу: это был тяжёлый период и для меня, и для «Ред Булл», потому что я не чувствовал, что меня поддерживают и относятся ко мне так же, как относились к другим. Я просто не мог этого принять. Я каждый день работал, надрывая задницу, чтобы добиться лучшего результата для команды, но мне не предоставили всех инструментов, необходимых для успеха. Я бы мог предложить найти решение проблемы, но меня бы не услышали», — написал Гасли в своей колонке на The Player's Tribune.
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