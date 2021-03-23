Экклстоун: понимаю, что присоединюсь к Моссу и Лауде. Но надеюсь ещё немного продержаться

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о потерях, которые понесла Формула-1 в последние годы. Ветеран индустрии автоспорта признался, что уход из жизни Ники Лауды, Стирлинга Мосса и Марри Уокера повлиял на него.
«Конечно, уход Лауды, Мосса и Уокера сказался на мне. Это напоминает, что я к ним тоже присоединюсь, наверное, раньше, чем бы мне хотелось. Но я испытываю сожаление по отношению к людям, которые не видели Формулы-1 эпохи 60-80-х годов. Я не говорю, что тогда всё было идеально, а сейчас всё неправильно. Я просто хочу сказать, что всё было иначе. Все мы помогали друг другу. Если у кого-то были проблемы с двигателем, а у кого-то был запасной мотор, то команды делились друг с другом.
Думаю, что изменился мир, Формула-1 не поменялась сама по себе. Просто изменился мир. Я очень сожалею о смерти Уокера. Это был потрясающий парень, который сделал много для продвижения Формулы-1. Как бы то ни было, я надеюсь продержаться ещё некоторое время», — приводит слова Экклстоуна Daily Telegraph.
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