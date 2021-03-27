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Шварцман прокомментировал свой прорыв в первой гонке Формулы-2 в Бахрейне

Шварцман прокомментировал свой прорыв в первой гонке Формулы-2 в Бахрейне
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Пилот программы SMP Racing, член гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, поделился впечатлениями от первой гонки сезона, в которой ему удалось прорваться с 11-й стартовой позиции и финишировать четвёртым.

«Старт был положительным, учитывая нашу неудачную квалификацию вчера. Сам прорыв на решётке не был выдающимся, поскольку у меня случилась небольшая заминка со сцеплением, но мой выбор траектории в первом повороте оказался верным.

Первый круг получился хорошим, я боролся с другими пилотами, включая Оскара. Я заставил его ошибиться, но и сам допустил ошибку. В момент, когда перекрестил траекторию и отыграл позицию, я заблокировал и повредил переднее левое колесо.

В целом начало гонки и её первая половина были успешными с точки зрения баланса, но потом, в финальной части, та блокировка серьёзно сказалась на управлении машиной, и я немного потерял в темпе и балансе. Последние круги оказались очень сложными, но смог сохранить четвёртую позицию. Я защищался от Оскара как только мог, хотя вовсе не хочу попадать ни в какие инциденты с напарником.

Я рад, что команда набрала очки за две финишировавшие машины, и думаю, что мы будем на хорошей позиции в сегодняшней вечерней гонке», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

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