Феттель оштрафован за игнорирование жёлтых флагов, в гонке он будет последним на решётке

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель оштрафован на 5 позиций и 3 очка за игнорирование жёлтых флагов в квалификации Гран-при Бахрейна, сообщает журналист Адам Купер на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, в гонке, которая состоится сегодня, 28 марта, Феттель будет на решётке не 18-м, а 20-м.

Напомним, на последнем быстром круге немец не сумел улучшить результат из-за жёлтых флагов, вывешенных из-за остановившейся на трассе машины Карлоса Сайнса. После гонки Феттель и представитель «Астон Мартин» были вызваны к стюардам. После разворота российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в зоне инцидента были вывешены так называемые двойные жёлтые флаги, однако стюарды заподозрили, что Феттель недостаточно сбросил скорость в опасном месте.

Когда Феттель проезжал место инцидента, то жёлтых флагов не было, но стюарды посчитали, что Себастьян видел ситуацию, явно достойную жёлтых флагов, однако лишь слегка сбросил скорость и продолжал попытку проехать быстрый круг. В то же время «Мерседес» сразу проинструктировал своего пилота Валттери Боттаса, что нужно замедлиться.