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Феттеля вызвали к стюардам за игнорирование жёлтых флагов после разворота Мазепина

Феттеля вызвали к стюардам за игнорирование жёлтых флагов после разворота Мазепина
Авто / Формула-1 0
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Стюарды Гран-при Бахрейна Формулы-1 вызвали к себе немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, сообщает официальный документ ФИА. Феттель и официальный представитель команды вызваны стюардами для разбирательств по поводу инцидента, произошедшего в конце первого сегмента квалификации. После разворота российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в зоне инцидента были вывешены так называемые двойные жёлтые флаги, однако стюарды подозревают, что Феттель недостаточно сбросил скорость в опасном месте.

Разбирательства назначены на воскресенье, 28 марта. Встреча со стюардами начнётся в 13:30 по местному времени, то есть за четыре с половиной часа до старта гонки. В случае штрафа Феттель, ставший в квалификации 18-м, может оказаться на стартовой решётке позади Мазепина, у которого 20-й результат.

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