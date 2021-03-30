Марко — о миниатюрности Цуноды: все инженеры влюблены в него
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как в «Альфа Таури» относятся к габаритам новобранца команды Юки Цуноды, чей рост составляет 159 см, а вес — 61 кг. Функционер дал понять, что это намного упрощает работу инженерам.
«Рост Юки 159 см, а вес — 61 кг, так что все инженеры просто влюблены в него. Главная проблема заключалась в педалях, так что с этим пришлось поработать. Что касается симулятора, то мы до сих испытываем трудности с тем, чтобы ему было комфортно», — приводит слова Марко Racingnews365.
Цунода оставил благоприятное впечатление о себе после дебютной гонки в Формуле-1. На Гран-при Бахрейна он занял девятое место, набрав два очка, при этом на последнем круге Юки удалось обойти Лэнса Стролла.
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
22:59
-
21:59
-
20:54
-
19:51
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
15:22
-
14:28
-
13:32
-
12:24
-
11:32
-
10:42
-
09:43
-
00:04
- 29 марта 2021
-
22:57
-
21:56
-
20:54
-
20:34
-
19:59
-
18:47
-
17:59
-
16:18
-
16:08
-
15:47
-
14:45
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50
-
10:02
-
09:26
-
01:15
-
01:05
-
01:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам