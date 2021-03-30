Марко — о миниатюрности Цуноды: все инженеры влюблены в него

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как в «Альфа Таури» относятся к габаритам новобранца команды Юки Цуноды, чей рост составляет 159 см, а вес — 61 кг. Функционер дал понять, что это намного упрощает работу инженерам.

«Рост Юки 159 см, а вес — 61 кг, так что все инженеры просто влюблены в него. Главная проблема заключалась в педалях, так что с этим пришлось поработать. Что касается симулятора, то мы до сих испытываем трудности с тем, чтобы ему было комфортно», — приводит слова Марко Racingnews365.

Цунода оставил благоприятное впечатление о себе после дебютной гонки в Формуле-1. На Гран-при Бахрейна он занял девятое место, набрав два очка, при этом на последнем круге Юки удалось обойти Лэнса Стролла.