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Марко — о миниатюрности Цуноды: все инженеры влюблены в него

Марко — о миниатюрности Цуноды: все инженеры влюблены в него
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как в «Альфа Таури» относятся к габаритам новобранца команды Юки Цуноды, чей рост составляет 159 см, а вес — 61 кг. Функционер дал понять, что это намного упрощает работу инженерам.

«Рост Юки 159 см, а вес — 61 кг, так что все инженеры просто влюблены в него. Главная проблема заключалась в педалях, так что с этим пришлось поработать. Что касается симулятора, то мы до сих испытываем трудности с тем, чтобы ему было комфортно», — приводит слова Марко Racingnews365.

Цунода оставил благоприятное впечатление о себе после дебютной гонки в Формуле-1. На Гран-при Бахрейна он занял девятое место, набрав два очка, при этом на последнем круге Юки удалось обойти Лэнса Стролла.

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