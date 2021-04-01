Чемпион «Дакара» Карякин поучаствует в праймериз «Единой России»

Победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области, сообщает «Коммерсантъ». При этом, как сообщает издание, гонщик не планирует завершать карьеру.
«Для меня самая главная гонка в жизни – Дакар. Она проходит во время новогодних каникул. Каждый из нас имеет право на отпуск, тогда я и могу участвовать в марафоне. Подготовка, как показала практика, может пройти в выходные. Выезжаю для тренировки в Асбест и мне этого хватает», – сказал Карякин.
Также гонщик рассказал, что хочет заниматься решением проблем населения. По словам Карякина, он не планирует идти в Госдуму, а ограничится заксобранием по Сысеретскому одномандатному округу.
Выборы в свердловское заксобрание состоятся 19 сентября.
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