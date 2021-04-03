В квалификации новой серии Extreme E произошла авария с несколькими переворотами

3-4 апреля в Аль-Ула (Саудовская Аравия) проходит первый этап новой ралли-рейдовой гоночной серии Extreme E. В ходе первой квалификации зрители стали свидетелями серьёзной аварии. Машина Клаудии Хюртген перевернулась несколько раз. Как сообщает пресс-служба серии, со спортсменкой всё в порядке.

Соответствующее видео доступно на официальной странице Extreme E в «Твиттере».

Отметим, что среди участников новой серии Карлос Сайнс-старший, Себастьен Лёб, Кристиан Гутьеррес, Маттиас Экстрём. Кроме того, на старт вышла и команда чемпиона мира Формулы-1 2016 года Нико Росберга.

Участники новой серии использую автомобили, разработанные Spark Racing Technology. Их вес составляет 1650 килограмм, а мощность 550 лошадиных сил.