Марко уверен, что Хэмилтону в любом случае отдали бы победу в Гран-при Бахрейна

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о ситуации, которая произошла во время Гран-при Бахрейна Формулы-1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но немного заехал на обочину. В итоге гоночная дирекция потребовала, чтобы Ферстаппен вернул позицию сопернику. Представитель Нидерландов пропустил вперёд британца и занял второе место. После этой истории многие эксперты начали спорить, нужно было Ферстаппену пропускать вперёд Хэмилтона или нет. Предполагается, что в случае отказа Ферстаппена наказали бы 5 или 10 секундами штрафа.

Хэмилтон сэкономил много времени на предыдущих кругах, проезжая там по обочине. Шины на его болиде уже были сильно изношены. В общем, я не уверен, что пять секунд преимущества обеспечили бы ему победу.

«Если бы у Макса было преимущество в 5,8 секунды, например, нас бы наказали 10-секундным штрафом. В общем, остаться впереди Льюиса бы не удалось.

Самой ситуации можно было избежать. Там слишком много пространства на обочине. Нужно там поставить заграждение, мы тогда решим проблему. Тот, кто выедет за пределы трассы, врежется и повредит машину. Я не понимаю, почему у нас на трассах бывает столько свободных обочин, почему мы не ставим заграждения и границы», — цитирует Марко Motorsport-Total.