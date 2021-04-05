Ральф Шумахер: Феттелю стоит прекратить нытьё про проблемы с болидом

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах соотечественника Себастьяна Феттеля, который с нынешнего сезона выступает за «Астон Мартин». По словам Шумахера, Феттелю стоит перестать говорить о проблемах и взяться за дело.
«Ему нужно нажать на газ. Это нытьё про проблемы с болидом нужно прекратить. Никого не заботят эти проблемы. В конце концов мы говорим о Формуле-1. Здесь люди зарабатывают кучу денег.
Себастьян — опытный пилот, многократный чемпион мира. Ему нужно как минимум победить своего напарника, даже если болид «Астон Мартин» будет и дальше проблемным.
Феттелю стоит вновь начать получать удовольствие от гонок. Возможно, нужно отказаться от всех остальных увлечений и сосредоточиться на пилотировании болида. У него есть талант, надо справиться с давлением и отвлечься от внешних факторов. В то же время я понимаю разочарование Себастьяна, он рассчитывал на другое», — цитирует F1-Insider.
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