Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

З. Браун: думаю, в нынешнем сезоне Формулы-1 отменят пару гонок

З. Браун: думаю, в нынешнем сезоне Формулы-1 отменят пару гонок
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном изменении календаря сезона-2021.

«Мы думаем, пандемия окажет своё влияние. Календарь уже однажды был изменён. Думаю, Формула-1 отлично справилась с 17 гонками за полгода в прошлом сезоне. Здорово, что мы стартовали в марте.

Думаю, мы потеряем пару гонок. Не так давно в календаре было 15, 16, 17 или 18 гонок, так что я думаю, что если мы сможем провести 20 Гран-при за обычный календарный сезон, то этого будет вполне достаточно.

Мы просто должны посмотреть, как будут обстоять дела и ситуация с вакцинацией в течение года, какие страны это затронет.Уверен, что мы проведём 20 гонок с марта по декабрь», — приводит слова Брауна Motorsport Week.

Глава «Макларена»: результаты Норриса говорят о том, что у нас третья по скорости машина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021