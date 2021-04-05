З. Браун: думаю, в нынешнем сезоне Формулы-1 отменят пару гонок

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном изменении календаря сезона-2021.

«Мы думаем, пандемия окажет своё влияние. Календарь уже однажды был изменён. Думаю, Формула-1 отлично справилась с 17 гонками за полгода в прошлом сезоне. Здорово, что мы стартовали в марте.



Думаю, мы потеряем пару гонок. Не так давно в календаре было 15, 16, 17 или 18 гонок, так что я думаю, что если мы сможем провести 20 Гран-при за обычный календарный сезон, то этого будет вполне достаточно.



Мы просто должны посмотреть, как будут обстоять дела и ситуация с вакцинацией в течение года, какие страны это затронет.Уверен, что мы проведём 20 гонок с марта по декабрь», — приводит слова Брауна Motorsport Week.