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Глава «Макларена»: результаты Норриса говорят о том, что у нас третья по скорости машина

Глава «Макларена»: результаты Норриса говорят о том, что у нас третья по скорости машина
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал результат пилота Ландо Норриса на Гран-при Бахрейна.

«Отрадно, что если мы посмотрим на результат Ландо в гонке, то можно сказать, что у нас третья по скорости машина. Помимо этого, обнадёживает разрыв между Ландо и Льюисом. Хэмилтон атаковал изо всех сил, но отрыв составил всего 45 секунд.

Это ещё раз подтверждает, что за зиму мы сделали шаг вперёд по сравнению с соперниками. Как я неоднократно говорил, это ключ к возвращению в число лидеров в будущем.

В то же время мы должны признать, что у нас сильные конкуренты, которые также сделали шаг вперёд. Нужно смотреть на более общую картину и убедиться, что мы не увлекаемся просто получением результата, а продолжаем усердно работать, чтобы довести автомобиль и быть уверенными, что мы выдержим эту борьбу», — приводит слова Зайдля GPFans.

Руководитель «Макларена»: Норрис сделал шаг вперёд. Именно так становятся топ-пилотами
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