Вольф жёстко раскритиковал Зака Брауна после слов о пилотах немецкой команды
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жёстко раскритиковал главу «Макларена» Зака Брауна. Ранее Браун сделал прогноз о составе пилотов «Мерседеса» на следующий сезон. Он предположил, что за немецкую команду будут выступать Джордж Расселл и Макс Ферстаппен. Они якобы сменят Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
«Браун — такой же, как Кристиан Хорнер, ему нравится нести чушь. Я думаю, что Зак просто хочет проводить время с Кристианом, но мне всё равно», — цитирует Вольфа GrandPX.
Ранее Вольф также прокомментировал слухи, согласно которым Расселл и Хэмилтон не разговаривают друг с другом. Руководитель «Мерседеса» заявил, что слышит об этом впервые. При этом Вольф намекнул, что такой вариант возможен, учитывая конкуренцию в мире Формулы-1.
Вольф прокомментировал слухи, что Хэмилтон и Расселл не разговаривают друг с другом
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