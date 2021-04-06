Вольф жёстко раскритиковал Зака Брауна после слов о пилотах немецкой команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жёстко раскритиковал главу «Макларена» Зака Брауна. Ранее Браун сделал прогноз о составе пилотов «Мерседеса» на следующий сезон. Он предположил, что за немецкую команду будут выступать Джордж Расселл и Макс Ферстаппен. Они якобы сменят Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

«Браун — такой же, как Кристиан Хорнер, ему нравится нести чушь. Я думаю, что Зак просто хочет проводить время с Кристианом, но мне всё равно», — цитирует Вольфа GrandPX.

Ранее Вольф также прокомментировал слухи, согласно которым Расселл и Хэмилтон не разговаривают друг с другом. Руководитель «Мерседеса» заявил, что слышит об этом впервые. При этом Вольф намекнул, что такой вариант возможен, учитывая конкуренцию в мире Формулы-1.