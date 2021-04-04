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Вольф: прокомментировал слухи, что Хэмилтон и Расселл не разговаривают друг с другом

Вольф: прокомментировал слухи, что Хэмилтон и Расселл не разговаривают друг с другом
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слухи о том, будто гонщик команды Льюис Хэмилтон перестал общаться с воспитанником программы «Мерседеса» Джорджем Расселлом. По сведениям источников, это случилось после того, как Расселл показал сильное выступление в составе немецкой команды, заменяя Хэмилтона.

«Слышу об этом впервые. Но состояние моих пилотов — моя забота. Как бы то ни было, могу представить и такое, ведь конкуренция между пилотами сильна. Звёзды чувствуют, когда их начинают догонять. Расселл — представитель нового поколения», — приводит слова Вольфа OE24.at.

Напомним, ряд экспертов в межсезонье также предполагал, что «Мерседес» может использовать козырь в виде Расселла при переговорах о подписании нового контракта с Хэмилтоном.

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