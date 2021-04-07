Вольф: весь год думал о продаже акций «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что рассматривал возможность продажи акций команды. В итоге Вольф не стал продавать актив. Он в настоящее время является совладельцем команды. Помимо него акциями владеют концерн «Даймлер» и компания Ineos.
«Я остаюсь в душе финансовым инвестором. Мне нравится работать с людьми, развивать бизнес. Формула-1 была для меня проектом. Мой план заключался в том, чтобы продать акции команды к концу 2020 года и завершить работу.
Я думал об этом весь год. Осенью я решил, что не хочу уходить из Формулы-1. Мне нравится чувствовать связь с людьми, я получаю удовольствие, развивая команду и добиваясь успеха в Формуле-1. В течение года я пришёл к выводу, что хочу этим заниматься и дальше. В итоге я отказался от продажи доли», — цитирует Вольфа The Race.
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