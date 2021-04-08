Хельмут Марко рассказал, чем Хэмилтон лучше Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, чем пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лучше гонщика Макса Ферстаппена.

«Гонка в Бахрейне ясно показала, что они находятся на отдельном уровне. То, в чём Хэмилтон превосходит Макса — это его невероятная стабильность. Не знаю, сколько у него гонок и сколько побед, но они более-менее наравне друг с другом. В какой-то момент Макс также сможет использовать свой богатый опыт, как и Хэмилтон», — приводит слова Марко Motorsport Week.

Первый этап Формулы-1 сезона-2021 прошёл в Бахрейне. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас занял третье место, Ферстаппен — второе. Следующий этап Формулы-1 стартует в Имоле (Италия) 18 апреля.