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Хельмут Марко рассказал, чем Хэмилтон лучше Ферстаппена

Хельмут Марко рассказал, чем Хэмилтон лучше Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, чем пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лучше гонщика Макса Ферстаппена.

«Гонка в Бахрейне ясно показала, что они находятся на отдельном уровне. То, в чём Хэмилтон превосходит Макса — это его невероятная стабильность. Не знаю, сколько у него гонок и сколько побед, но они более-менее наравне друг с другом. В какой-то момент Макс также сможет использовать свой богатый опыт, как и Хэмилтон», — приводит слова Марко Motorsport Week.

Первый этап Формулы-1 сезона-2021 прошёл в Бахрейне. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас занял третье место, Ферстаппен — второе. Следующий этап Формулы-1 стартует в Имоле (Италия) 18 апреля.

Хилл считает, что «Мерседес» направит все усилия на помощь Хэмилтону в борьбе с «Ред Булл»
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