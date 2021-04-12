Шумахер: в начале гонки прижимная сила «Хааса» снижалась со 100 до 20 процентов
Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от своего дебютного Гран-при Формулы-1 в Бахрейне.
«В целом я узнал много нового на Гран-при Бахрейна. Есть разница между тем, когда говоришь о чём-то и когда это чувствуешь. Я узнал много новых вещей о шинах — это, наверное, главный урок для меня. Помимо этого, я узнал о том, сколько прижимной силы мы теряем в начале гонки. Когда входишь в поворот, она снижается со 100 до 20 процентов.
Перед тем как отправиться в Имолу, нужно было многому научиться. Я чувствую, что теперь знаю гораздо больше и чувствую себя комфортнее, но я также был очень удивлён тем, как быстро закончился уик-энд. Всё произошло в мгновение ока», — приводит слова Шумахера The Race.
Штайнер отказался признать, что «Хаас» в нынешнем сезоне будет просто выживать
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