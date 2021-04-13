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Зак Браун рассказал, почему считает Зайдля лучшим среди всех руководителей команд Ф-1

Зак Браун рассказал, почему считает Зайдля лучшим среди всех руководителей команд Ф-1
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о работе руководителя команды Андреаса Зайдля. Его он назвал лучшим руководителем команды в Формуле-1.

«На мой взгляд, выстроенная в «Макларене» структура очень хорошо работает и полностью нам подходит. У нас отличные рабочие отношения с Андреасом с чётким разделением ролей. И это разделение полностью понятна команде.

Я не знаю, как нужно руководить командой Формулы-1, это не моя компетенция. И в этом очень хорош Андреас. Моя же задача заключается в том, чтобы создать необходимые условия, оказать поддержку, предоставить финансовые ресурсы. У Зайдля есть все полномочия руководить командой так, как он считает это нужным и правильным», — цитирует Брауна Autosport.

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