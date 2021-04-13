Тото Вольф: кажется, что сейчас у «Ред Булл» есть преимущество

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи. Вольф признался, что ждёт интересную борьбу с «Ред Булл».

«Новый сезон начался ярко. Первая гонка была впечатляющей, мы в Бахрейне сумели занять два места на подиуме. Надеюсь, что дуэль в пустыне нашей команды и «Ред Булла» положила начало противостоянию на года.

Мы выиграли первый раунд, но у нас нет иллюзий, что сезон сложится легко. Болиду по-прежнему не хватает скорости. Кажется, что сейчас преимущество у «Ред Булл». Мы стараемся сократить отставание. И мы рады такому вызову. Хотим вернуться на трассу и показать свою силу.

«Имола» — историческая легендарная трасса, которую любят пилоты. На ней можно ехать на очень высокой скорости, есть много поворотов разных типов. В то же время это довольно узкая трасса, на которой сложно обгонять. Поэтому стратегия и квалификация приобретают особое значение», — цитирует Вольфа пресс-служба команды.