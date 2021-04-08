Тото Вольф: у «Ред Булл» более быстрый болид, но охота приносит большое удовольствие
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о борьбе с «Ред Булл» за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам Вольфа, судьба титула находится в руках конкурента, так как у «Ред Булл» более быстрый болид.
«Ред Булл» может проиграть борьбу, а мы выиграть. У них более быстрый болид, они могут использовать это преимущество. Нам нужно догонять. Мы должны работать идеально, чтобы выступить лучше. Но если говорить откровенно, то у нас вторая по скорости машина.
В определённой степени мы в команде даже наслаждаемся этими обстоятельствами. И на бумаге у «Ред Булл» более сильный болид. Охота приносит большое удовольствие. Мы оказались в новой ситуации. Такого не было с 2013 года. А мне нравилась борьба в 2013-м», — цитирует Вольфа Autosport.
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