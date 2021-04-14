Доменикали отверг предложение о двухдневных гоночных уик-эндах

Босс Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о планах по организации гонок в будущем. По словам Доменикали, Формула-1 не откажется от трёхдневных гоночных уик-эндов. Ранее появилось предложение проводить практику, квалификацию и гонку в течение двух дней. Но идея не нашла понимания у руководства Формулы-1.

«Все организаторы хотят, чтобы был полноценный уик-энд. Чтобы зрители могли получить стопроцентный опыт присутствия на Формуле-1. Нужно уважать это», — сказал Доменикали в видео на сайте Формулы-1.

Примечательно, что в прошлом сезоне программу Гран-при, проходившего на трассе «Нюрбургринг», пришлось провести в течение двух дней. Пятничные заезды были отменены из-за плохой погоды. И тогда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что такой уик-энд имеет свои преимущества. Так, по словам британца, 20 автомобилей Формулы-1 меньше загрязняют воздух, что является положительной стороной.