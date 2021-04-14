Джордж Расселл: до прихода Капито «Уильямс» просто пытался выживать

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о работе нового руководства команды. По словам британского гонщика, после прихода в команду Йоста Капито, который занял должность исполнительного директора, «Уильямс» начал прогрессировать. Капито пригласил на должность техдиректора команды Франсуа Демезона, с которым они вместе работали в «Фольксвагене».

«На мой взгляд, приход в команду Капито стал очень хорошей новостью. У нас появился руководитель, который может построить правильную техническую команду и улучшить болид. Раньше всё время, которое я выступаю в «Уильямсе», у команды никогда не было технического директора. Если задуматься об этом, то это просто безумие.

До прихода новых владельцев единственной задачей команды было выживание, сохранение работы для людей. Команда просто пыталась выживать, никто не думал об улучшении болида», — цитирует Расселла Autosport.