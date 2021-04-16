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Мазепин назвал день в Имоле позитивным, несмотря на вылет и аварию

Мазепин назвал день в Имоле позитивным, несмотря на вылет и аварию
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных практик Гран-при Эмилии-Романьи. В первой практике россиянин повредил машину в конце тренировки, когда болид развернуло и пилот не сумел избежать столкновения с отбойником.

«Думаю, у нас был позитивный день: я многое узнал о машине. Мы сделали ещё один хороший шаг вперёд с командой в плане понимания, какой машиной я хотел бы управлять. У меня было хорошее время в первой практике, это была неплохая симуляция квалификации, я был доволен. Затем я допустил ошибку, которую уже нельзя было исправить. Но в целом первая и затем вторая практики были позитивными.

Я не буду ложиться спать с мыслями, что было какое-то время в запасе. Конечно, ещё существуют вопросы по балансу, но у нас есть время. Теперь мы ждём третьей практики — уик-энд продолжается и нам нужно прогрессировать по его ходу», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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