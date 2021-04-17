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Сайнс: квалификация показала, что я провёл ещё недостаточно времени в болиде «Феррари»

Сайнс: квалификация показала, что я провёл ещё недостаточно времени в болиде «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал результаты квалификации Гра-при Эмилии-Романьи. Он не сумел пробиться в третий сегмент и показал 11-й результат.

«Если честно, я чувствовал, что у меня нет проблем со скоростью в течение всей недели. Но казалось, что мне не удаётся провести цельный круг. Как-то не получалось. Не удавалось правильно проезжать все повороты, хоть я и чувствовал, что преодолеваю их достаточно быстро.

Я разочарован, ведь понимаю, что мог показать более высокий результат. Понимаю, что мог выйти в третий сегмент квалификации. В то же время, как мне кажется, стало заметно, что я провёл ещё недостаточно времени в автомобиле, ещё не до конца его понимаю», — цитирует Сайнса Motorsport.

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