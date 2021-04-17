Джовинацци назвал действия Мазепина в квалификации некорректными

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал инцидент между ними и российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным в конце первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Когда оба пилота ушли на последний круг, Мазепин опередил Джовинацци на стартовой прямой, тем самым по сути лишив итальянца финальной попытки.



«У нас есть своего рода соглашение, между каждым гонщиком, что нужно оставлять место, чтобы начать круг. То, как он сделал, было некорретно. Он был прямо позади меня и рядом со мной на стартовой прямой. Думаю, он уничтожил свой собственный круг и уничтожил мой. Не знаю, почему он делает вот так, но это его дело.



До этого момента мы были 14-ми, и я не проехал свой последний быстрый круг. Без сомнений, у нас была бы возможность побороться за второй сегмент квалификации», — приводит слова Джовинацци RaceFans.