Расселл ожидал, что Риккардо поступит с ним так же, как Мазепин с Джовинацци

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл ожидал, что гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи поступит с ним так же, как россиянин Никита Мазепин с Антонио Джовинацци.

Напомним, когда Мазепин и Джовинацци ушли на последний круг, россиянин опередил Антонио на стартовой прямой, тем самым, по сути, лишив итальянца финальной попытки.

«Я ушёл на быстрый круг за пару секунд до истечения времени, может, за две или три. Дэнни Риккардо был прямо позади меня. Он хотел обогнать меня, используя DRS. Но за счёт скорости на прямой я сумел остаться впереди — мне удалось разогнаться и не упустить позицию. Я почувствовал облегчение, но это был хороший круг», — приводит слова Расселла Motorsport.

Расселл и Риккардо были на трассе как раз позади Мазепина и Джовинацци.