Мик Шумахер: мы добрались до финиша, в этом и была цель «Хааса»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи. Немецкий гонщик занял 16-е место, опередив лишь своего напарника Никиту Мазепина. Остальные гонщики не сумели прийти к финишу.

«Я впервые управлял болидом Формулы-1 на влажной трассе. И, конечно, это было нелегко. Если честно, я так и не понял, что произошло в том моменте, когда меня развернуло. Всё произошло очень быстро. Я не знаю, действовал ли слишком агрессивно или неправильно отреагировала педаль, или произошло что-то ещё. Мы ещё проанализируем это, но я недоволен собой. До того момента у нас была хорошая позиция.

В целом я думаю, что гонка сложилась положительно. Мы добрались до финиша, в этом и была цель», — сказал Шумахер.