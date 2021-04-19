Петров призвал не торопиться с выводами по будущему Феттеля

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал неудачный старт сезона-2021 Формулы-1 для Себастьяна Феттеля. Четырёхкратный чемпион мира не набрал ни одного очка в составе своей новой команды «Астон Мартин» и стабильно уступает своему напарнику Лэнсу Строллу. Тем не менее, Петров считает, что пока не стоит делать далеко идущих выводов о будущем Феттеля.



«Давайте все-таки не будем загадывать, всё может поменяться. Посмотрим, как он доедет до конца сезона, а там команда сама примет решение. Думаю, время покажет. Так сразу говорить по итогам двух гонок неправильно, хотя, конечно, все хотят увидеть от Феттеля больше результатов, он всё-таки четырехкратный чемпион мира», — заявил Петров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».