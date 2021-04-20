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Прорыв Сайнса с 7-го на 11-е место на старте Гран-при Эмилии-Романьи. Видео

Прорыв Сайнса с 7-го на 11-е место на старте Гран-при Эмилии-Романьи. Видео
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал впечатляющий старт в гонке на Гран-при Эмилии-Романьи. По результатам квалификации гонщик стартовал с 11-й позиции, однако в течение короткого времени прорвался сразу на седьмую.

Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

По итогам гонки в Имоле (Италия) Сайнс занял пятое место. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим — Ландо Норрис из «Макларена». Сайнса также опередил его напарник Шарль Леклер.

В зачёте пилотов после двух этапов Сайнс занимает шестое место, набрав 14 очков. Его напарник Леклер (20) — на четвёртой строчке.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Портимане (Португалия) с 30 апреля по 2 мая.

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