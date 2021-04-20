Прорыв Сайнса с 7-го на 11-е место на старте Гран-при Эмилии-Романьи. Видео
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал впечатляющий старт в гонке на Гран-при Эмилии-Романьи. По результатам квалификации гонщик стартовал с 11-й позиции, однако в течение короткого времени прорвался сразу на седьмую.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
По итогам гонки в Имоле (Италия) Сайнс занял пятое место. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим — Ландо Норрис из «Макларена». Сайнса также опередил его напарник Шарль Леклер.
В зачёте пилотов после двух этапов Сайнс занимает шестое место, набрав 14 очков. Его напарник Леклер (20) — на четвёртой строчке.
Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Портимане (Португалия) с 30 апреля по 2 мая.
Сайнс: квалификация показала, что я провёл ещё недостаточно времени в болиде «Феррари»
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