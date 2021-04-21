Алекс Албон подшутил над Даниилом Квятом во время тренировки по боксу

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон подшутил над бывшим боевым пилотом Формулы-1, а ныне резервистом «Альпин» Даниилом Квятом.

«Первые занятия, так что не судите строго. Но мне кажется, этого уже хватит, чтобы подраться с Даниилом Квятом», — написал Албон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Потом Албон опубликовал фотографию, на которой вместо лица его тренера и лап прифотошоплено лицо Квята.

Даниил Квят неоднократно показывал свои тренировки по боксу в социальных сетях. Недавно гонщик, испытывающий страсть к боксу, приехал в Москву и не упустил возможности потренироваться с легендарным спортсменом, бывшим абсолютным чемпионом мира в этом виде спорта в первом полусреднем весе Костей Цзю.