Алекс Албон подшутил над Даниилом Квятом во время тренировки по боксу
Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон подшутил над бывшим боевым пилотом Формулы-1, а ныне резервистом «Альпин» Даниилом Квятом.
«Первые занятия, так что не судите строго. Но мне кажется, этого уже хватит, чтобы подраться с Даниилом Квятом», — написал Албон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Потом Албон опубликовал фотографию, на которой вместо лица его тренера и лап прифотошоплено лицо Квята.
Даниил Квят неоднократно показывал свои тренировки по боксу в социальных сетях. Недавно гонщик, испытывающий страсть к боксу, приехал в Москву и не упустил возможности потренироваться с легендарным спортсменом, бывшим абсолютным чемпионом мира в этом виде спорта в первом полусреднем весе Костей Цзю.
Костя Цзю высказался о тренировке с Квятом
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