Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экс-пилот: Феттель — человек, карьера которого закончилась

Экс-пилот: Феттель — человек, карьера которого закончилась
Авто / Формула-1 0

Экс-призёр первенства Формулы-3000 Джейсон Уотт поделился мнением о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. По словам Уотта, немецкий пилот не сможет вернуться на прежний уровень.

«Феттель — человек, карьера которого закончилась. Прошло уже очень много времени с тех пор, как он добивался хороших результатов. Он допускает множество ошибок и похож на человека, который находится под давлением.

Я не уверен, что Феттель сможет выдержать это. Надеюсь, что он проведёт весь сезон. Наверное, он надеется, что неожиданно всё начнёт складываться для него нормально.

Многие говорят, что он слишком дорого обходится команде. Но нужно учитывать, что он привлёк огромные спонсорские деньги. Фактически он сам платит свою зарплату», — цитирует Уотта Ekstra Bladet.

Петров призвал не торопиться с выводами по будущему Феттеля
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021