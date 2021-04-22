Маттиа Бинотто: «Феррари» уже переключилась на работу над болидом на следующий сезон

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что команда уже сосредоточилась на работе над машиной 2022 года. В то же время нынешний болид «Скудерия» станут развивать по мере возможностей, не отвлекаясь от подготовки к новому сезону.

«Думаю, что машина 2021 года соответствует ожиданиям нашей команды. Данные совпадают, всё хорошо коррелирует. И это здорово.

Нужно ли уже переключаться на болид следующего года? Мы уже с января перешли на эту работу.

Команда теперь сосредоточена на подготовке к новому сезону. Да, мы будем разрабатывать некоторые новинки для машины 2021 года, но это не станет нашей приоритетной задачей», — цитирует Бинотто Racefans.

В прошлом сезоне «Феррари» заняла шестое место в Кубке конструкторов.