Гасли ответил на критику Марко: меня не волнуют гипотетические сравнения с Ферстаппеном

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ответил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко. Недавно он заявил, что Гасли не добился максимума от болида команды на Гран-при Бахрейна. По его мнению, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал бы лучший результат.
«Для меня всё очень просто. Меня не волнуют гипотетические вещи. На самом деле квалификация в Бахрейне была одной из лучших в истории команды. Единственный вывод — если я нахожусь за рулём хорошего автомобиля, то могу быть чрезвычайно быстрым. И точка.
Честно говоря, я не хочу вспоминать про «Ред Булл», потому что это было уже два года назад. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Гасли Racingnews365.
Помимо этого, Пьер поделился мнением о напарнике Юки Цуноде: «Он очень хорош. Он показал, что очень быстрый, и думаю, что я действительно рад быть в одной команде с кем-то, который может помочь команде с развитием машины и быть по-настоящему полезным».
- 22 апреля 2021
-
19:56
-
18:51
-
17:47
-
16:22
-
15:12
-
13:53
-
12:55
-
12:45
-
11:41
-
10:20
-
10:13
-
09:56
-
00:32
- 21 апреля 2021
-
23:32
-
22:24
-
21:40
-
19:10
-
19:00
-
17:12
-
16:49
-
16:06
-
14:52
-
13:50
-
12:58
-
11:45
-
10:48
-
09:58
-
00:51
- 20 апреля 2021
-
22:59
-
21:54
-
20:51
-
19:40
-
18:58
-
17:59
-
17:00