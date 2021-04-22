Гасли ответил на критику Марко: меня не волнуют гипотетические сравнения с Ферстаппеном

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ответил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко. Недавно он заявил, что Гасли не добился максимума от болида команды на Гран-при Бахрейна. По его мнению, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал бы лучший результат.

«Для меня всё очень просто. Меня не волнуют гипотетические вещи. На самом деле квалификация в Бахрейне была одной из лучших в истории команды. Единственный вывод — если я нахожусь за рулём хорошего автомобиля, то могу быть чрезвычайно быстрым. И точка.



Честно говоря, я не хочу вспоминать про «Ред Булл», потому что это было уже два года назад. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Помимо этого, Пьер поделился мнением о напарнике Юки Цуноде: «Он очень хорош. Он показал, что очень быстрый, и думаю, что я действительно рад быть в одной команде с кем-то, который может помочь команде с развитием машины и быть по-настоящему полезным».