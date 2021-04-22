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Гасли ответил на критику Марко: меня не волнуют гипотетические сравнения с Ферстаппеном

Гасли ответил на критику Марко: меня не волнуют гипотетические сравнения с Ферстаппеном
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ответил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко. Недавно он заявил, что Гасли не добился максимума от болида команды на Гран-при Бахрейна. По его мнению, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал бы лучший результат.

«Для меня всё очень просто. Меня не волнуют гипотетические вещи. На самом деле квалификация в Бахрейне была одной из лучших в истории команды. Единственный вывод — если я нахожусь за рулём хорошего автомобиля, то могу быть чрезвычайно быстрым. И точка.

Честно говоря, я не хочу вспоминать про «Ред Булл», потому что это было уже два года назад. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Помимо этого, Пьер поделился мнением о напарнике Юки Цуноде: «Он очень хорош. Он показал, что очень быстрый, и думаю, что я действительно рад быть в одной команде с кем-то, который может помочь команде с развитием машины и быть по-настоящему полезным».

Марко: за рулём «Альфа Таури» Ферстаппен был бы на две-три десятых быстрее Гасли
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