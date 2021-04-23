Боттасу не потребуется новый мотор после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи
Мотористы «Мерседеса» провели первую проверку болида Валттери Боттаса после серьёзной аварии на Гран-при Эмилии-Романьи. Осмотр показал, что силовая установка на машине финна осталась цела после столкновения с Джорджем Расселлом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.
Вместе с тем ожидается, что на Гран-при Португалии Боттас получит новый монокок. Это случится даже в том случае, если повреждённый монокок удастся восстановить.
Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Валттери Боттас и Джордж Расселл столкнулись после попытки британца обойти пилота «Мерседеса», в результате оба сошли с дистанции. После двух этапов Валттери занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 26 очков.
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