Расселл рассказал, как изменить трассу в Барселоне, чтобы сделать ГП Испании интереснее

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл призвал организаторов убрать шикану с трассы Гран-при Испании. Ранее Расселл возглавил Ассоциацию пилотов Гран-при.
«Хорошие гонки привлекают фанатов. Они показывают Формулу-1 в лучшем проявлении. В целом гонки были недостаточно хорошими в течение последних 20 лет, если сказать честно.
Хорошие гонки получаются, когда есть большая дельта между болидами. В противном случае обгонять невозможно. Мы пытаемся найти возможность и добиться своего, пишем письма в Формулу-1, «Пирелли». Мы говорим, что хотим видеть в машинах, какие свойства должны быть у шин, какими нужно сделать трассы.
Трасса в Каталонии не позволяет проводить интересные гонки. Гран-при там обычно бывает скучным. Мы считаем, что нужно вернуть два поворота, которые были там 15 лет назад, два быстрых поворота. В этом случае пилоты будут выезжать на более высокой скорости на прямую, находясь ближе друг к другу. Эффект слипстрима будет выше на пути к первому повороту.
Фанатам нравится видеть машины на высокой скорости. Довольны и гонщики, которые получат очень быстрый поворот. Такое решение порадует всех», — цитирует Расселла RaceFans.
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