Вильнёв: Боттас просто медленный
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлениях пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. По словам канадца, Боттас просто слишком медленный.
«Инцидент с Расселлом на Гран-при Эмилии-Романьи демонстрирует, насколько Валттери напряжён уже во второй гонке сезона. И положение не будет становиться лучше. Всё потому, что он просто слишком медленный. Если бы это было не так, ему бы не пришлось так жёстко обороняться от атак «Уильямса», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Валттери Боттас и Джордж Расселл столкнулись, в результате чего сошли с дистанции У Боттаса после двух этапов нового сезона Формулы-1 18 очков, что позволяет занимать шестое место в общем зачёте.
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