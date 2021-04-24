Вильнёв: Боттас просто медленный

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлениях пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. По словам канадца, Боттас просто слишком медленный.

«Инцидент с Расселлом на Гран-при Эмилии-Романьи демонстрирует, насколько Валттери напряжён уже во второй гонке сезона. И положение не будет становиться лучше. Всё потому, что он просто слишком медленный. Если бы это было не так, ему бы не пришлось так жёстко обороняться от атак «Уильямса», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Валттери Боттас и Джордж Расселл столкнулись, в результате чего сошли с дистанции У Боттаса после двух этапов нового сезона Формулы-1 18 очков, что позволяет занимать шестое место в общем зачёте.