Мазепин сравнил трассу Гран-при Португалии с американскими гонками

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Португалии и Гран-при Испании, которые состоятся в ближайшие недели.
«Одни из моих первых тестов в машине Формуле-1 были на трассе в Португалии. Но я не был там уже семь или восемь лет, если не ошибаюсь. Эта трасса особенная. Гонку очень интересно смотреть по телевизору, а когда находишься в болиде, едешь то вниз, то в вверх, это как американские гонки. С нетерпением жду этап.
Даёт ли преимущество опыт выступления в Барселоне в Формуле-2? В целом, приятно вновь оказаться на трассе, на которой выступал в последние годы. Знаешь все особенности, где нужно притормозить, а где выжимать максимум. Безусловно, эта трасса таит в себе вызовы. Но, с другой стороны, я в Формуле-2 выступал на ней вместе с другими ребятами, которые уже в Формуле-1. Поэтому мы будем в одинаковых условиях. Я же просто собираюсь наслаждаться гонкой и шагами, которые мы с командой делаем вперёд», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».
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