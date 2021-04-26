Чемпион Ф-1 Андретти: неправильно, что Мазепин получил суперлицензию, а Херта — нет

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о перспективах гонщика Колтона Херты, который выступает за команду Andretti Autosport. По словам легенды автоспорта, несправедливо, что россиянин Никита Мазепин получил суперлицензию для выступления в Формуле-1 раньше, чем Херта. Что касается Херты, то он одержал уже четыре победы в IndyCar.

Андретти подчеркнул, что с добавлением в календарь Гран-при в Майами необходимо, чтобы в Формуле-1 появился американский гонщик. Им может стать именно Херта.

«Если честно, я считаю, что болельщиков Формулы-1 недооценивают. Сейчас не хватает лишь американского пилота.

Я делаю всё, чтобы им оказался Колтон. Нужно помнить, что он уехал в Англию, чтобы участвовать в гонках, ещё в 15-летнем возрасте. И он всё делал сам. Его целью всегда было попадание в Формулу-1, но он очень тихий, не может давить и требовать. Тем не мене, я вижу в нём класс, необходимый пилоту Формулы-1.

Нам нужно, чтобы американский пилот оказался в топовой команде, а не у аутсайдера без надежд на победы. Тогда американцы будут сходить с ума по Формуле-1. «Мерседес» активно продаёт свои автомобили в США, это важный рынок. Представьте, чего бы они могли добиться с ним!

Ему сейчас 21 год, отличное время. Я понимаю, что существуют требования и правила. Но я думаю, что это просто неправильно. Этот русский парень (Мазепин — Прим. «Чемпионата») получил суперлицензию, а гонщик, показывающий великолепные результаты, нет? Это неправильно», — цитирует Андретти Motorsport.