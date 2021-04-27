Хельмут Марко не исключил сотрудничества «Ред Булл» и «Ауди» в разработке двигателя

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда может рассмотреть возможность сотрудничества с «Ауди» в вопросе разработки двигателя. Ранее стало известно, что команда намеревается заняться разработкой собственной силовой установки. Для этого «Ред Булл» договорился с «Хондой» о выкупе интеллектуальной собственности и завода в Милтон-Кейнс (Англия). «Ред Булл» разработает собственный двигатель к 2025 году.
Новое направление возглавит инженер Бен Ходжкинсон, который долгое время работал в «Мерседесе». Но он приступит к своим обязанностям с конца 2022 года.
«Мы планируем самостоятельно создавать собственный двигатель. Но если к нам постучатся из «Ауди», то посмотрим, можно ли будет посотрудничать», — цитирует Марко GPBlog.
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