Американец Херта готов перейти в «Хаас», но только при поддержке «Феррари»

Победитель последнего этапа IndyCar в Финиксе Колтон Херта рассказал, что он хотел бы попробовать себя в Формуле-1, но только если при этом он будет иметь поддержку со стороны одной из топ-команд.
«Конечно, Формула-1 была бы мне интересна. Но это пока нереалистично, и было бы заносчиво сказать: „Мне нужно оказаться в команде из первой тройки“. Для этого нужно поработать. Если честно, если бы я получил звонок от „Хааса“ или кого-то ещё, то я был бы в этом заинтересован, но только если бы мою программу поддерживала „Феррари“ и у меня была возможность затем подняться выше.
Мне бы не хотелось подписать просто трёхлетний контракт с Джином Хаасом, но я бы подписал контракт с „Феррари“: что если они посадят меня в такую машину, то я постараюсь затем подняться в топ-команду. Определённо, люди за мной наблюдают, и мне хочется хотя бы протестировать болид Ф-1», — приводит слова Херты Racer.
Ранее чемпион Формулы-1 и IndyCar Марио Андретти высказал мнение, что Херта более достоин места в Ф-1, чем выступающий за «Хаас» Никита Мазепин.
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