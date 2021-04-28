Алексей Попов объяснил, почему выступает против пиратского контента

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов объяснил, почему крайне негативно относится к распространению нелегального контента — «пиратских» трансляций гонок и всего остального.



«Я против «пиратства» в любом случае и всегда. Я считаю это не пиратством, а воровством. Пиратство — это такое очень мягкое слово, чтобы себя обмануть, а обманывать себя не надо. Если вы не воруете еду из магазина, то не скачивайте ничего просто так, потому что «хочется» это не аргумент. И «невозможно легально посмотреть» – тоже не аргумент. Значит, невозможно, мало ли чего невозможно: кто-то в космос хочет полететь, кто-то на дорожной „Феррари“ ездить, вот, финансы не позволяют — так и тут.



Я всегда покупал всё: книги, фильмы, музыку, даже сейчас, с возможностью ее легально скачивать, я так и делаю. В том числе каким-то молодым группам помогаю хоть так. Не будет доходов у деятелей искусства — не будет и искусства, потому что они пойдут заниматься чем-то другим, чтобы прокормить себя и свои семьи. Вот и всё», — заявил Попов в интервью DTF Autosport.