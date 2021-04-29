Гасли сказал, что у него есть и другие варианты кроме «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что в обозримом будущем хотел бы бороться за победы. Француз отметил, что если ему не удастся убедить руководство программы «Ред Булл» перевести его в главную команду, у него будут и другие варианты.
«Моя конечная цель — бороться за победы. Спасибо „Ред Булл“, что я в Формуле-1. Очень благодарен им за это. На данный момент я на контракте с ними, если у нас получится работать вместе, буду только рад. Но если нет, есть и другие варианты», — приводит слова Гасли GPblog.
Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.
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