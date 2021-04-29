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Формула-1 не присоединится к Хэмилтону, который решил бойкотировать социальные сети

Формула-1 не присоединится к Хэмилтону, который решил бойкотировать социальные сети
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 приняло решение не поддерживать семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который заявил, что присоединится к акции английской Премьер-лиги и ряда других спортивных организаций по бойкоту социальных сетей с 30 апреля по 3 мая. В АПЛ пошли на такой шаг в попытках борьбы с расизмом и дискриминацией. Хэмилтон поддержал такое решение, но в Ф-1 не последовали примеру действующего чемпиона.

«Мы поддерживаем акцию Премьер-лиги и других спортивных органов и спортсменов. Подчёркиваем, что для искоренения злоупотреблений в интернете нужно сделать больше. Вместе с тем, мы продолжим работать со всеми платформами и всей нашей аудиторией, дабы продвигать уважение, положительные ценности и остановить расизм», — приводит слова представителя Ф-1 GPFans.

Хэмилтон присоединится к бойкоту в знак борьбы с расизмом и дискриминацией в соцсетях
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