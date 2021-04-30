Феттель — о спринтах: с таким же успехом можно бросать кости перед гонкой

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о введении трёх спринтерских гонок в сезоне-2021.

«Очевидно, что решение принято, так что мы попробуем. Причины принятия этого решения… Вероятно, есть два способа объяснить это. Официальное — это то, что гонки должны быть более захватывающими. Я надеюсь, что так и будет, и если этот формат окажется более зрелищным и людям это понравится, то, возможно, нам придётся адаптироваться.



Если никому не понравится, тогда давайте вернёмся к прежнему формату. В целом я против того, чтобы нарочно создавать хаос. С таким же успехом можно бросать кости перед гонкой, но посмотрим. Надеюсь, что отрыв между машинами будет всё меньше и меньше, и нам не придётся больше думать о подобных вещах. Сейчас я открыт к чему-то новому, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Феттеля Sky Sports.