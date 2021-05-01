Риккардо не понимает, почему провалился в квалификации и стал 16-м

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал провал в квалификации Гран-при Португалии Формулы-1, где он показал только 16-й результат. При этом в первом сегменте квалификации Риккардо проиграл Ландо Норрису почти секунду.



«Я не знаю, что случилось. Мои круги были непростыми, особенно ближе к последнему сектору. Но почему? Это не ясно. У меня было в запасе несколько десятых. Определённо, 16-е место — не тот результат, о котором я мечтал.



Думаю, я пытаюсь отойти от своего старого стиля пилотажа. Я осознаю, как подхожу к каждому повороту. Я думал, что сделал вчера шаг в нужную сторону: чувствовал себя комфортнее. Сегодня для меня чёрный день. Нужно с этим переспать», — приводит слова Риккардо RaceFans.