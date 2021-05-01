Латифи помешал Мазепину и назвал Никиту «идиотом» за лёгкую ответную помеху

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи остался недоволен поведением российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в квалификации Гран-при Португалии Формулы-1. Когда Латифи готовился к своему быстрому кругу в конце первого сегмента, то инженер вовремя не предупредил канадца, что россиянин находится на быстром круге, поэтому Николас не смог заранее отъехать в сторону перед двумя финальными поворотами.



Создав помеху Мазепину, Латифи тут же предположил, что теперь россиянин в ответ заблокирует его, когда уже Николас пойдёт на быстрый круг. Мазепин действительно не пропустил Латифи на стартовой прямой, но ушёл с траектории после первого поворота, почти не помешав пилоту «Уильямса», поскольку тот не успел догнать болид «Хааса». Тем не менее Николас бросил быстрый круг и назвал Мазепина «идиотом».



«Конечно же, меня заблокировал этот идиот. Словно я ранее сделал это специально. Этот парень придурок», — сказал гонщик.

«Блокировка» со стороны Мазепина Фото: F1TV

Отметим, что Латифи также обратился и к своему гоночному инженеру с просьбой лучше информировать о положении соперников на трассе. Инженер пообещал обсудить эту ситуацию после возвращения Латифи в боксы.