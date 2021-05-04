Вольф: пока Хэмилтон и Ферстаппен не переходят черту в борьбе на трассе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Ожидается, что именно они оспорят чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Пока они не переходят черту в борьбе на трассе, риск потери очков слишком велик. Но конкуренция будет расти. Впрочем, я вижу, что Льюис полностью расслаблен. Он наслаждается гонками, ему удаётся выжимать максимум. Сейчас эта работа приносит удовольствие.

Ожидал ли, что мы выиграем два Гран-при из трёх? Нет. Я ориентируюсь на цифры и вероятности. Я не думал, что у нас будет два поула и две победы», — цитирует Вольфа GPFans.

Хэмилтон в нынешнем сезоне выиграл уже два Гран-при. Победителем ещё одной гонки стал Ферстаппен.