Вольф: пока Хэмилтон и Ферстаппен не переходят черту в борьбе на трассе
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Ожидается, что именно они оспорят чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Пока они не переходят черту в борьбе на трассе, риск потери очков слишком велик. Но конкуренция будет расти. Впрочем, я вижу, что Льюис полностью расслаблен. Он наслаждается гонками, ему удаётся выжимать максимум. Сейчас эта работа приносит удовольствие.
Ожидал ли, что мы выиграем два Гран-при из трёх? Нет. Я ориентируюсь на цифры и вероятности. Я не думал, что у нас будет два поула и две победы», — цитирует Вольфа GPFans.
Хэмилтон в нынешнем сезоне выиграл уже два Гран-при. Победителем ещё одной гонки стал Ферстаппен.
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